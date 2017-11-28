Загрызли насмерть. В Днепропетровской области собаки растерзали женщину

В Днепропетровской области посреди улицы собаки напали на двух прохожих и насмерть загрызли женщину.

На ее крики сбежались прохожие и отогнали животных, сообщает ТСН. Другая женщина получила значительные повреждения, однако выжила. Она госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Собаки растерзали ее руки и ноги, пострадавшая потеряла много крови.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Оказалось, что собаки сбежали из соседнего двора. Их владельцы утверждают, что кто-то открыл калитку и выпустил животных на улицу. Своей вины в произошедшем владельцы не видят. Они уверяют, что собаки абсолютно адекватные, с ними хорошо обращаются и чем вызвано такое поведение питомцев объяснить не могут. В свою очередь кинологи придерживаются другого мнения и не отрицают вины владельцев в случившемся.

На месте происшествия работает следственная группа и эксперты. Подробности нападения устанавливаются.

Напомним, ранее в Австралии рыбаки пять дней просидели на крыше авто, спасаясь от крокодилов. Когда их нашли спасатели, они были очень усталыми, страдали от обезвоживания и получили тепловой удар.