Задержаны организаторы канала нелегальной миграции, причастные к ИГИЛ

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали преступную группу, которая создала канал нелегальной миграции и члены которой причастны к террористической организации "Исламское государство".

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками СБУ задержан группа лиц, которые наладили канал нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов (паспортов гражданина Украины и паспортов гражданина Украины для выезда за границу и др.) и их сбыта украинцам и гражданам иностранных государств", — сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

По словам Сарган, досудебным расследованием установлено, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки "Исламское государство".

Было установлено, что злоумышленники за незаконную переправку граждан Украины и иностранцев в страны Западной Европы получали 6 тыс. долларов. В стоимость этой "услуги" входило изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний.

Во время обысков по адресам проживания злоумышленников изъято 15 поддельных паспортов и наличные в сумме 108 тыс. грн.

Правоохранители задержали трех человек. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Киеве накрыли банду, штамповавшую фальшивые паспорта для нелегалов.