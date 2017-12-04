На Львовщине перевернулся рейсовый автобус с десятками пассажиров, фото

В воскресенье днем, 3 декабря, в селе Рудники Николаевского района Львовской области на повороте в Песочное водитель рейсового автобуса, который вез 20 человек, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Авария произошла в 15:55 на автодороге "Сходница — Песочная", три пассажира получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, говорится на странице в Facebook Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"… водитель рейсового автобуса EOS сообщением "Львов — Трускавец", 1960 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся… Причины происшествия устанавливаются", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что на трассе "Львов — Трускавец" из-за сильного снегопада перевернулся автобус с 30 пассажирами, одна женщина попала в больницу. Узнать больше об аварии можно здесь.