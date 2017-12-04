В Одесской области в лесополосе нашли тела женщины и двух детей

В Одесской области охотник в лесополосе наткнулся на скелетированные останки трех человеческих тел — одного взрослого человека и двоих детей.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, тела среди деревьев обнаружил местный житель, который искал в лесополосе своего собаку, которого потерял накануне во время охоты.

По данным правоохранительных органов, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, руководство Главного управления полиции, эксперты-биологи, судебно-медицинские эксперты и работники прокуратуры.

Тела погибших направлены на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время есть основания полагать, что тела принадлежат женщине и двоим ее малолетним детям, которые в марте 2017 года ушли из дома, и их местонахождение было до сих пор неизвестно.

На поиски пропавшей женщины и ее малолетних детей тогда был задействован весь личный состав Ананьевского отделения полиции, а также военнослужащие Национальной гвардии, Базы ресурсного обеспечения и аварийно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области в количестве 200 человек.

Расследование продолжается. Устанавливаются точные обстоятельства гибели людей.

Напомним, под Киевом в лесополосе обнаружили тела двух парней кавказской внешности.