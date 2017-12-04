Хотел напугать бывшую сожительницу. На Виннитчине мужчина в гостях взорвал гранату

В воскресенье, 3 декабря, в селе Бондуровка Винницкой области пьяный злоумышленник решил напугать свою бывшую сожительницу и бросил боевую гранату в доме, в котором она живет с другим мужчиной.

Прогремел взрыв, жители дома получили телесные повреждения различной степени тяжести, говорится на сайте Национальной полиции.

"… правонарушитель (41-летний житель села — Ред.)… пришел домой к 42-летнему односельчанину, с которым живет его бывшая сожительница, возник конфликт, в ходе которого гость достал гранату, предварительно, Ф-1, и бросил ее в комнату, где находилась 42-летняя потерпевшая и хозяин дома", — выяснили копы.

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства, он утверждает, что хотел напугать женщину, но после того как выдернул чеку гранаты, сам испугался и бросил боеприпас. Произошедшее правоохранители квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что в суде Никополя Днепропетровской области мужчина подорвал две гранаты, он и еще один человек — погибли, семь человек получили травмы. Узнать больше об случившемся можно здесь.