На Одесчине ребенок впал в алкогольную кому

В понедельник, 4 декабря, в Измаиле Одесской области в одной из квартир спасатели нашли девятилетнего мальчика в бессознательном стоянии, медики выяснили, что у него алкогольная кома.

Ребенок жил в благополучной семье, он госпитализирован в реанимацию, сообщили УНИАН в Измаильском городском отделе Главного управления ГСЧС в регионе.

"Сегодня в 15:18 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что требуется помощь в открытии входной двери квартиры дома по улице Ивана Франко. Сообщалось, что в этой запертой квартире находится ребенок, которому, вероятно, стало плохо", — отметили в ведомстве.

На место вызова прибыли спасатели, при помощи лестницы они проникли в квартиру через балкон. Там на полу в одной из комнат они обнаружили пострадавшего. "Состояние мальчика крайне тяжелое. Врачи диагностировали сильную алкогольную интоксикацию… Каким именно образом алкоголь попал в детский организм, установит полиция", — добавили в горотделе.

Ранее стало известно, что в Святошинском районе Киева годовалый малыш попал в больницу после неудачной игры с отцом — мужчина подбрасывал ребенка и не поймал. Узнать больше об инциденте можно здесь.