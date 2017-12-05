В Мариуполе Парасюк ударил по лицу копа, видео

В Мариуполе Донецкой области народный депутат Владимир Парасюк ударил по лицу полицейского.

Инцидент произошел в суде, свидетельствует видео, опубликованное в Facebook журналистом Андреем Дзиндзей.

"Жесть!!! Нардеп Парасюк снова избил человека, на этот раз его жертвой стал полицейский в г. Мариуполь!", — отмечается в сообщении.

Напомним, 17 октября в Киеве в ходе протестов под Верховной Радой между Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем произошел конфликт, чиновник сказал, что "был один толчок" и словоблудие политика.