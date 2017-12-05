"Гопота" и "быдло". В соцсетях возмутились дракой Парасюка с полицейским

Народный депутат Владимир Парасюк сегодня, во вторник, 5 декабря, в городе Мариуполь (Донецкая область), в суде ударил по лицу полицейского.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.

Такой поступок народного избранника вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети.

"Его еще не вылечили?" - написала пользовательница под ником Леди Лю.

"Избалованный безнаказанностью клоун", - отметил пользователь Евгений Павлов.

"Дело не в том, кого он ударил. Он постоянно беспредельничает, потому что неприкосновенный. Вот кого выбрали решать судьбу нашей страны. Пришел к власти голодранцем, а сейчас", - прокомментировала инцидент пользовательница Татьяна Сердюк.

"Гопота рулит",- написал пользователь Игорь Гордиевич.

"Когда закроют этого идиота?", - задал риторический вопрос пользователь Андрей Людвигов.

"Быдло" - не выбирая выражений, отреагировал пользователь Стас Аверьев.

"Языком хоть в ж*пу- а волю рукам не давай. Распоясанный этот Парасюк. Пора, чтоб ему в морду дали" - добавила пользовательница Татьяна Ильясова.