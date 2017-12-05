"Гопота" и "быдло". В соцсетях возмутились дракой Парасюка с полицейским

Известный своей экспрессией и тягой к рукоприкладству нардеп оказался замешал в очередном инциденте
Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.
Такой поступок народного избранника вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети.
"Его еще не вылечили?" - написала пользовательница под ником Леди Лю.
"Избалованный безнаказанностью клоун", - отметил пользователь Евгений Павлов.
"Дело не в том, кого он ударил. Он постоянно беспредельничает, потому что неприкосновенный. Вот кого выбрали решать судьбу нашей страны. Пришел к власти голодранцем, а сейчас", - прокомментировала инцидент пользовательница Татьяна Сердюк.
"Гопота рулит",- написал пользователь Игорь Гордиевич.
"Когда закроют этого идиота?", - задал риторический вопрос пользователь Андрей Людвигов.
"Быдло" - не выбирая выражений, отреагировал пользователь Стас Аверьев.
"Языком хоть в ж*пу- а волю рукам не давай. Распоясанный этот Парасюк. Пора, чтоб ему в морду дали" - добавила пользовательница Татьяна Ильясова.