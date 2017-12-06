В Испании на нелегальной табачной фабрике задержали 7 украинцев, опубликованы фото и видео

В провинции Гранада правоохранители Испании совместно с Государственной пограничной службой Украины обнаружили нелегальную табачную фабрику, на которой задержали граждан Португалии, Испании и 7 граждан Украины.

Во время проведения следственных действий было изъято оборудование для производства 2 млн сигарет в сутки, 200 ящиков табачных изделий и сырье для производства еще около 3 тыс. ящиков, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Предварительно выяснено, что в работу на нелегальной фабрике граждан Украины втягивал соотечественник. В результате общей работы правоохранителей был установлен и главный организатор.

"На данный момент проводится досудебное следствие и проверочные мероприятия по обстоятельствам привлечения украинских граждан к противоправной деятельности за рубежом", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле заработалии новые правила по депортации украинцев.