В Испании на нелегальной табачной фабрике задержали 7 украинцев, опубликованы фото и видео

Проводится досудебное следствие и проверочные мероприятия.
Во время проведения следственных действий было изъято оборудование для производства 2 млн сигарет в сутки, 200 ящиков табачных изделий и сырье для производства еще около 3 тыс. ящиков, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Предварительно выяснено, что в работу на нелегальной фабрике граждан Украины втягивал соотечественник. В результате общей работы правоохранителей был установлен и главный организатор.
"На данный момент проводится досудебное следствие и проверочные мероприятия по обстоятельствам привлечения украинских граждан к противоправной деятельности за рубежом", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле заработалии новые правила по депортации украинцев.