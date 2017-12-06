На Ровенщине изъяли тонну незаконно добытого янтаря на 10 миллионов гривень

В Ровенской области полицейские разоблачили цеха по обработке "солнечного" камня и склады его хранения.

Во время обыска изъяли более тонны незаконно добытого янтаря, по предварительным данным, стоимость изъятых камней составляет более 10 млн. гривен.

Правоохранители установили, что "солнечный камень" хранился на складах, а в дальнейшем обрабатывался в подпольных цехах и экспортировался за пределы Украины.

5 декабря были проведены санкционированные обыски в складских помещениях и подпольных цехах на территории Ровно, Ровенского и Сарненского районов. Оперативники изъяли более тонны обработанного и необработанного янтаря различной фракции. Кроме того, мотопомпы и приспособления для добычи янтаря, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

В настоящее время проведения процессуальных мероприятий продолжается, устанавливаются лица, которые организовали незаконную деятельность и функционирование подпольных цехов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке во время обыска "копатели" взяли в заложники полицейских.