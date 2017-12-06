Смертельное ДТП в Харькове. В крови Зайцевой нашли следы кодеина

Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови водителя внедоржника Lexus Елены Зайцевой - предполагаемой виновницы ДТП в Харькове, в результате которого погибло шестеро людей.

Такое сообщение опубликовали представители полиции.

На данный момент следователи провели 40 экспертных исследований, среди которых: судебно-медицинские, авто-технические, транспортно-трасологическая, комплексная автотехническая и фоноскопическая экспертизы технического состояния внедорожников Lexus и Volkswagen Tuareg (второй участник ДТП, статус которого позже переквалифицировали в подозреваемого).

Кроме того, всех участников трагического инцидента подвергнули также психиатрической, наркологической и химическо-токсикологической экспертизам.

К слову, вещество кодеин является алкалоидом опиума и обычно добавляется в болеутоляющие и лекарства от кашля, поскольку обладает слабым наркотическим эффектом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в крови Зайцевой были обнаружены опиаты.