На Киевщине депутату, подстрелившему двух людей, грозит до 7 лет за решеткой

В Киевской области депутат сельского совета Згуровского района устроил стрельбу по людям, которые хотели проехать через его поле.

Областной прокурор уже сообщил депутату о подозрении в хулиганстве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Депутат, возглавляющий крестьянское фермерское хозяйство, работая в поле, выстрелил из ружья в людей, которые хотели по нему проехать.

"В результате потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье", — сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, депутату грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине бывший АТОшник подорвался на гранате.