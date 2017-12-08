На Киевщине депутату, подстрелившему двух людей, грозит до 7 лет за решеткой

Депутат, возглавляющий крестьянское фермерское хозяйство выстрелил из ружья в людей.
В Киевской области депутат сельского совета Згуровского района устроил стрельбу по людям, которые хотели проехать через его поле.
Областной прокурор уже сообщил депутату о подозрении в хулиганстве, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Депутат, возглавляющий крестьянское фермерское хозяйство, работая в поле, выстрелил из ружья в людей, которые хотели по нему проехать.
"В результате потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье", — сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается, депутату грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине бывший АТОшник подорвался на гранате.