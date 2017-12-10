На Львовщине переохлаждение убило отца с сыном

В Турковском районе Львовской области от переохлаждения погибли двое мужчин.

В воскресенье, 10 декабря, в полицию поступила информация о том, что в лесу вблизи одного из сел Турковского района утром найдены мертвыми 71-летний местный житель и его 50-летний сын.

На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчины умерли от переохлаждения. Неподалеку, в снежных сугробах, обнаружены перевернутые сани, на которых они ехали в село.

Все обстоятельства гибели людей расследуются, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области от переохлаждения умер пограничник.