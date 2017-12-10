ДТП в Киеве. Nissan вылетел на остановку и сбил трех человек, среди пострадавших — ребенок

В воскресенье, 10 декабря, на улице Нижний Вал на столичном Подоле водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек.

По словам водителя-виновника, на трамвайных путях автомобиль занесло, и он вылетел на тротуар в остановку общественного транспорта, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

В то время там стояли 3 человека, среди них был ребенок 12 лет. Все трое госпитализированы с разными травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом Hyundai насмерть сбил пешехода-наршителя.