В Ужгороде задержали четверых мужчин, избивших и похитивших человека

В Ужгороде полицейские задержали четверых мужчин на внедорожнике Mercedes, которые похитили человека.

"Утром выходного дня патрульный выглянул в окно и увидел неожиданное: неизвестные с оружием бьют его соседа и силой сажают в свое авто. События развивались стремительно: полицейский бросился на помощь соседу, звоня коллегам. Он передал им направление движения авто вероятных похитителей", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Согласно информации, уже через несколько минут правоохранители обнаружили и заблокировали автомобиль злоумышленников.

"Всех четверых человек, которых подозревают в похищении человека, задержали. При этом, у одного из задержанных во время поверхностной проверки обнаружили предмет, похожий на оружие", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде застрелили гендиректора обувной фабрики.