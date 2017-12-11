В Нью-Йорке на Манхэттене произошел взрыв

Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена. "Это предварительная информация", — уточняется в сообщении.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017

Кроме того, сообщают полицейские, один человек задержан по подозрению в организации взрыва. По данным New York Post, в результате взрыва несколько человек получили ранения различной тяжести.

На месте инцидента работают бригады спасателей и пожарных.

Напомним, предыдущий взрыв в Манхэттене произошел осенью минувшего года.