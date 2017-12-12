Под Кропивницким нашли мертвой пропавшую школьницу

Во вторник, 12 декабря, в селе Обозновка Кировоградской области (находится под Кропивницким) нашли тело 12-летней школьницы Екатерина Добродий, пропавшей 8 числа.

На месте происшествия работают следователи, рассказала УНИАН руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции в регионе Виталина Бевзенко.

"Подтверждаем факт, что сегодня было обнаружено тело разыскиваемой несовершеннолетней...", — отметила она.

Напомним, Екатерина Добродий пропала 8 декабря в Кропивницком — она пошла в школу и не вернулась. СМИ писали, что у родственников и правоохранителей не было вариантов того, куда могла исчезнуть девочка.