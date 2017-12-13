Подробности гибели школьницы из Кропивницкого: в убийстве подозревают мать

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин раскрыл подробности гибели 12-летней Екатерины Добродий из Кропивницкого.

По его словам, в убийстве девочки подозревается ее мать, сообщил он на странице в Facebook.

"Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, пошла утром в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями. Уже вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства задержан мама девочки", — написал он.

По информации полиции, муж задержанной пошел на работу и по дороге отвел младшего ребенка в детсад. Старшая дочь была вместе с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать наоборот настаивала, чтобы она шла.

"В итоге — в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемой. Точку должен поставить суд", — пишет Аброськин.

Как сообщает ТСН, в правоохранительных органах, по предварительной версии, сообщили, что мать нанесла удар своей дочери кухонным топором. После этого она отвезла ребенка в лесополосу. Камеры видеонаблюдения на одной из автозаправочных станций зафиксировали, как машина заезжала в лес.

Следует отметить, что все время женщина изображала поиски своего ребенка. Она водила других родителей, правоохранителей и волонтеров по другим местам, пока тело дочери было в лесу.

Напомним, 8 декабря сообщалось что в Кропивницком пропала 12-летняя девочка, которая якобы пошла в школу, но в учебное заведение так и не дошла. Катю искали несколько дней. Через 4 дня в селе Обозновка Кировоградского района нашли ее тело.