Обвиняемая в ДТП в Харькове с шестью погибшими признала вину

Подозреваемая в совершении ДТП в центре Харькова Елена Зайцева признала свою вину в наезде на пешеходов во время заседания Киевского районного суда города.

20-летняя девушка сделала заявление во время слушания о продлении ей меры пресечения, передает NewsOne.

"Я искренне соболезную и прошу прощение. Я знаю, что это ничего не вернет. Пожалуйста, простите меня, если сможете. Я действительно скорблю. Я молюсь каждый день за всех погибших и потерпевших. Если можно было что-то вернуть, я бы отдала свою жизнь. Я вам клянусь, я больше никогда не сяду за руль. Ни в коем случае не хотела, чтобы так произошло", - заявила подсудимая.

По ее словам, она не употребляла наркотические вещества, потому что это может привести к ее смерти. Также Зайцева признала свою вину и заявила, что готова понести наказание.

"Я знаю, что все считают меня наркоманкой. Я не хочу, чтобы люди так думали, потому я никогда ничего не употребляла. Для меня это опасно, потому что из-за травмы, если я хоть что-то приму, это может быть смертельно. Я признаю свою вину и готова нести ответственность. Я готова понести наказание, которое назначит суд", - рассказала девушка.

Она призналась, что каждый день молится о погибших и пострадавших.

Прокуратура Харькова подала в суд ходатайство о продлении меры пресечения для Зайцевой в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

18 октября в Харькове кроссовер Lexus RX 350, которым управляла Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар, где совершил наезд на прохожих. По последним данным, жертвами аварии стали шесть человек.

Как сообщалось раее, в крови Зайцевой были обнаружены опиаты, а позже и следы кодеина.

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