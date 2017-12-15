Требовали деньги за воображаемое ДТП. На Киевщине задержан преступный дуэт

В Киевской области правоохранители задержали преступный дуэт — злоумышленники требовали от человека деньги за якобы устроенную им аварию.

Мошенников обезвредили во время получения денег от жертвы, говорится на странице Национальной полиции в Facebook.

"Отработанный сценарий проходимцев не сработал. Оперативники задержали преступный дуэт по адресу, который злоумышленники назвали по телефону", — отмечается в сообщении.

По данным копов, преступники требовали от человека за совершенное воображаемое ДТП 15 тыс. долларов.

Ранее в Шевченковском районе Киева группа злоумышленников обустроила псевдообменник валюты и мошенническим путем завладела 25 тысячами долларов, во время задержания один из дельцов ударил ножом полицейского.