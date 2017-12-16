В центре Киева сотрудники пиццерии избили клиентов, фото и видео

Пострадавший посетитель сказал, что компания расплатилась по счету.
Потом сотрудники заведения избили клиентов на улице, инцидент случился по адресу ул. Крещатик, 12, пишет "Информатор".
"Конфликт произошел около 03:10 в ресторане SoloPizza... На пиццу пришли молодая пара с еще одной девушкой. Под конец отдыха они поругались с директором заведения", — отметило издание.
Свидетелями драки стали таксисты, дежурившие неподалеку. Они сняли на видео избиение и вызвали полицию. На место происшествия прибыли медики и патрульные. Сотрудники заведения не вышли для дачи объяснений.
По словам пострадавшего, он защищал свою супругу от управляющей и ее подчиненных. Также парень утверждает, что компания расплатились, а конфликт начала администрация, и по непонятной ему причине, на них напали внутри пиццерии. У обоих супругов видны следы побоев на лице. Потерпевший также жаловался на боль в области грудной клетки, а его жена — на почки.
Напомним, вечером 14 декабря в Киеве кавказцы на Mercedes из-за замечания о езде по тротуару избили парня-пешехода, а потом наехали и провезли километр на капоте на скорости. Пострадавший травмировал палец, у него разбито лицо, подвернута нога, есть ссадины и появились синяки.