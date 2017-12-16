В центре Киева сотрудники пиццерии избили клиентов, фото и видео

В ночь на субботу, 16 декабря, в центре Киева в одной из пиццерий молодая супружеская пара с девушкой поругались с директором заведения, управляющая начала на них кричать и обзывать, после чего с помощью официантов компанию вышвырнули из помещения.

Потом сотрудники заведения избили клиентов на улице, инцидент случился по адресу ул. Крещатик, 12, пишет "Информатор".

"Конфликт произошел около 03:10 в ресторане SoloPizza... На пиццу пришли молодая пара с еще одной девушкой. Под конец отдыха они поругались с директором заведения", — отметило издание.

Свидетелями драки стали таксисты, дежурившие неподалеку. Они сняли на видео избиение и вызвали полицию. На место происшествия прибыли медики и патрульные. Сотрудники заведения не вышли для дачи объяснений.

По словам пострадавшего, он защищал свою супругу от управляющей и ее подчиненных. Также парень утверждает, что компания расплатились, а конфликт начала администрация, и по непонятной ему причине, на них напали внутри пиццерии. У обоих супругов видны следы побоев на лице. Потерпевший также жаловался на боль в области грудной клетки, а его жена — на почки.

Напомним, вечером 14 декабря в Киеве кавказцы на Mercedes из-за замечания о езде по тротуару избили парня-пешехода, а потом наехали и провезли километр на капоте на скорости. Пострадавший травмировал палец, у него разбито лицо, подвернута нога, есть ссадины и появились синяки.