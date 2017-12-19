На Харьковщине мужчина из карабина расстрелял двух парней

Возле Малиновки Харьковской области мужчина открыл огонь из охотничьего карабина, пострадали два парня и попали в реанимационное отделение местной больницы, у них врачи обнаружили многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава.

Стрелком оказался 43-летний житель Харькова, он доставил пострадавших в медучреждение, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы, понадобилось хирургическое вмешательство. Состояние здоровья 17-летнего парня стабильно тяжелое, а другого потерпевшего — 19-летнего молодого человека — в тяжелом состоянии медики транспортировали в больницу города Харьков", — отметили в ведомстве.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и пункту 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемого уже задержали правоохранители.

Напомним, вечером 13 декабря в Голосеевском районе Киева между двумя группами людей возник конфликт, была стрельба, использовали слезоточивый газ, пострадали шесть человек.