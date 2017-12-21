На Полтавщине грабители отобрали у мужчины сумку с десятками тысяч долларов — СМИ

В среду днем, 20 декабря, в Кременчуге Полтавской области у мужчины злоумышленники прямо на улице украли сумку с 82 тысячами долларов.

Мужчина снял деньги в банке, но возле автомобиля, в который он хотел сесть, к нему подбежали неизвестные и вырвали сумку из рук, сообщил УНИАН источники в правоохранительных органах.

Грабители скрылись на авто Porsche Cayenne. Пострадавший сразу же сообщил в полицию о произошедшем и назвал номера иномарки. В городе был введен план "Перехват", но он не принес результатов.

Позже выяснилось, что номера, размещенные на машине, были поддельными. Авто с такими "бляхами" имеет другую марку и зарегистрировано в Полтаве. Начато производства по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Напомним, в ноябре СМИ писали, что в Киеве возле отделения банка на проспекте Победы трое неизвестных в балаклавах с пистолетами ударили мужчину по голове и отобрали сумку, в которой было несколько миллионов гривень.