В Киеве похитили иностранца и несколько раз пырнули ножом, фото

В ночь на четверг, 22 декабря, в Шевченковском районе Киева двое злоумышленников похитили иностранца, отобрали банковские карточки, но не смогли снять с них деньги, поскольку мужчина назвал неправильные пин-коды, и ударили его несколько раз ножом.

Нападавшие четко спланировали преступление — один выполнял роль таксиста, а другой — его товарища, говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

"Водитель такси предложил иностранцу, которого до этого несколько раз подвозил, посмотреть Киев. Когда тот согласился, в центре они подобрали сообщника таксиста — и уже втроем отправились в направлении проспекта Победы", — отметили в ведомстве.

По дороге они потребовали у мужчины деньги, в конце концов иностранец отдал им свои банковские карточки: в двух разных местах злоумышленники пытались снять наличные, но им не удалось, поскольку владелец назвал неверные пин-коды.

Позже сообщники с обеих сторон сели на заднее сиденье к пассажиру и угрожали ему ножом. В который раз получив отказ, один из злоумышленников нанес человеку несколько ножевых ранений.

Пострадавший оказал сопротивление и выбил заднее окно в авто, это привлекло внимание полицейских, которые ехали рядом. Увидев копов, нападавшие начали бежать. Одного из них задержали, а другому удалось скрыться, его разыскивают.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, он находился под наблюдением врачей. Задержанным оказался 34-летний киевлянин, он был судим за совершение аналогичного преступления. Свою вину он полностью признал.

Начаты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Подозреваемому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 декабря в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) правоохранители задержали иностранца, который вербовал украинок для занятия проституцией в Германии. Узнать больше об инциденте можно здесь.