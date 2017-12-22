Смертельная свадьба. В убийстве жениха на Киевщине появились новые подробности

Руководство Департамента здравоохранения Киевской области приняло решение об увольнении четырех медиков и об отстранении двух главных врачей - станции скорой помощи и районной больницы - из-за смерти пациента в ноябре.

Тогда на свадебном банкете в ресторане на Киевщине охранник ударил жениха ножом в ногу, а врачи не сумели спасти пострадавшего, сообщает портал "ТСН".

Родственники погибшего жаловались на то, что два раза в течение часа вызывли скорую помощь, с диспетчером разговаривали в общей сложности четыре минуты, но медики так и не приехали.

Тогда гости свадебного банкета, не дождавшись катеры скорой помощи, отвезли раненого жениха в больницу города Обухов, но там не оказалось ни капельниц, ни катеторов, а действия медиков были несогласованными.

Пострадавший в больнице прожил еще 20 минут. По словам медиков из дежурной смены, его состояние уже было критическим – давление не определялось, кожа потемнела, а кровопотеря была несовместима с жизнью.

Однако чиновники из Департамента не учли оправданий медиков и уволили всех за невыполнение профессиональных обязанностей.

К слову, никто из этих врачей своей вины не признает. Однако правоохранители уже возбудили уголовное производство за их бездействие докторов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине парень задушил юную возлюбленную.