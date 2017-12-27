Ударила головой об стену. На Львовщине мать избила дочь из-за сломанной ручки

В селе Грусятичи Львовской области в одном из домов мать устроила ссору со своей малолетней дочерью из-за того, что девочка сломала шариковую ручку, а потом нанесла ей несколько ударов руками в лицо и по разным участкам тела, ударила головой об стену.

Конфликт произошел в начале мая, ребенок получил сотрясение головного мозга, было начато производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), а в декабре суд признал женщину виновной в совершении преступления, говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестр судебных решений.

Дело рассматривал Николаевский районный суд Львовщины, горе-мать в полном объеме признала свою вину, раскаялась в содеянном. Служители Фемиды назначили ей наказание в виде 240 часов общественных работ.

Ранее в полиции сообщили, что в Закарпатской области, по версии следствия, жещина вместе с несовершеннолетним сыном убили мужчину, который приходился им мужем и отцом соответственно, а потом забетонировали в колодце тело.