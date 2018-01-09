На Херсонщине мужчина насиловал 3-летнего ребенка сожительницы

В Херсонской области мужчина насиловал трехлетнюю дочь своей сожительницы, правоохранители проводят необходимые следственные действия.

В полицию обратились бабушка и дедушка девочки, написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Мать, их дочь, привезла внучку к ним. Когда бабушка купала ребенка, увидела признаки вмешательства в половые органы малыша. Ребенок проживает с матерью в Херсонской области", — отметил он.

Напомним, в конце декабря 2017-го в Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который на протяжении года насиловал свою 14-летнюю дочь.