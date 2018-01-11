Влетел в столб, сбежал с больницы. В Киеве подполковник полиции попал в аварию — СМИ

В Соломенском районе Киева иномарка на очень большой скорости вылетела с проезжей части и врезался в электроопору, водитель был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным "Киева Оперативного", размещенным на его странице в соцсети, за рулем авто был подполковник Нацполиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Эдуард Регеда с признаками сильного алкогольного опьянения, он сбежал с больницы.

"Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по ул. Липковского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, вылетел с проезжей части и врезался в электроопору", — узнали журналисты.

Ранее СМИ писали, что в Голосеевском районе Киева возле Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (раньше назывался Выставка достижений народного хозяйства) судья на кроссовере Land Rover Freelander на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину.