Подробности пожара на Харьковщине: погибли мать и ее двое 5-летних детей

В Харьковской области в результате пожара в одном из частных домов в поселке Новая Водолага погибли мать и ее двое 5-летних детей — мальчик и девочка.

На месте происшествия работали две единицы техники и девять человек личного состава Государственной службы по чрезвычайными ситуациям, говорится на сайте ведомства.

"По результатам проведения разведки стало известно, что огнем охвачены коридор, одна из комнат дома и кухня. В некоторых местах прогорело деревянное перекрытие… В комнате, где возгорания не было, но было много дыма, спасатели обнаружили трех людей: 42-летнюю мать и двух ее 5-летних детей", — сообщили в ГСЧС.

Ранее стало известно, что в Новой Водолаге поздно вечером 13 января в частом доме потушили пожар, огонь распространился на площадь около 50 метров квадратных, от отравления продуктами горения умерли три человека.