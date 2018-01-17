На Днепропетровщине убили 11-классницу

В селе Пивденное Никопольского района Днепропетровской области в собственном доме убили 11-классницу.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, им является 21-летний парень, говорится на странице Национальной полиции в Facebook.

"… злоумышленник пришел к дому несовершеннолетней, когда она находилась дома одна. Парень ударил девушку бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, нанес кухонным ножом удар в шею", — отметили в ведомстве.

Нападавший забрал с собой мобильный жертвы, покинул место преступления, а потом выбросил телефон в кусты. К раскрытию преступления привлекался кинолог со служебной собакой "Громом". Собака провел полицейских от дома убитой к магазину, оборудованному камерами видеонаблюдения, и остановки.

В дальнейшем в ходе опроса свидетелей и других оперативных мер местонахождение злоумышленника было установлено. Подозреваемого задержали в его доме, который находится в соседнем селе. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, она предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, 8 декабря в Кропивницком Кировоградской области пропала школьница — 12-летняя Екатерина Добродий, якобы "пошла в школу и не вернулась", 12 числа ее нашли мертвой в селе Обозновка. Сотрудники полиции объявили подозрение в убийстве матери погибшей, позже суд избрал женщине меру пресечения.