В Канаде девушку, убившую подругу, "выдало" селфи на Facebook

Девушку из города Саскатун (Канада) приговорили к семи годам тюремного заключения за убийство подруги.

Как сообщают журналисты Canadian Broadcasting Corporation (CBC), преступление было раскрыто благодаря селфи-фотографии, на котором "засветилось" орудие преступления.

Бритни Гаргол была убила в марте 2015-го. Ее подруга Чейен Роуз Энтони рассказала полиции, что вечером того дня, когда было совершено преступление, они пошли в бар, откуда Гаргол ушла с незнакомым мужчиной. Сама она якобы отправилась в гости к дяде.

Однако правоохранители обратили внимание на пост Энтони, опубликованный в соцсети в Facebook на следующее утро после преступления. "Надеюсь, ты добралась до дому целой и невредимой", — говорилось в посте с селфи-фотографией, где на девушке был тот самый ремень, которым задушили Гаргол.

Сразу после этого Энтони стала основной подозреваемой − следствие обнаружило в ее рассказе несколько несоответствий. Кроме того, полиция нашла свидетеля, который рассказал, что в ночь убийства девушка призналась ему в удушении Гаргол.

Впоследствии на допросах она рассказывала полиции, что убийство произошло после ссоры. Девушки употребили достаточное количество алкоголя и выкурили сигареты с марихуаной.