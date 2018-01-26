Крушение вертолета на Полтавщине: новые подробности и фото с высоты птичьего полета

В четверг вечером, 25 января, в Кременчуге Полтавской области в Автозаводском районе упал и загорелся вертолет Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", погибли четыре члена экипажа.

В 19:35 пожарные локализовали возгорание, а в 23:05 — ликвидировали, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуация.

На странице Dronarium Украина в Facebook появились фото с места происшествия, сделанные с высоты птичьего полета.

Ранее СМИ писали, что в Кременчуге вертолет Ми-8 задел линию электропередач, телевизионную вышку, после чего загорелся и рухнул на землю. Пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко говорила, что борт совершал учебно-тренировочный полет. Спикер опровергла сведения, что воздушное судно столкнулось с телевышкой.