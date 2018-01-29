Выстрел в голову. В Харькове нашли мертвым курсанта университета Воздушных Сил

В воскресенье вечером, 28 января, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (находится в Харькове) нашли мертвым курсанта инженерно-авиационного факультета.

Парень умер в результате огнестрельного ранения во время выполнения служебных задач в суточном наряде, говорится на странице командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Погибшему было 20 лет, по заключению экспертов, предварительной причиной его смерти является огнестрельное ранение головы, сообщается в аккаунте полиции Харьковщины в соцсети.

"… нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Во время осмотра территории было обнаружено тело курсанта", — отметили в ведомстве.

Руководство вуза назначило служебное расследование. Командованием учебного заведения военнослужащий характеризовался положительно. "По предварительной информации, проблем с состоянием здоровья, проблемных вопросов, связанных с обучением в вузе, у погибшего военнослужащего не было", — отметили в командовании ВС армии.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25 января в Северодонецке Луганской области нашли мертвым 22-летнего военнослужащий Национальной гвардии Украины, который охранял здание Апелляционного суда. Узнать больше об инциденте можно здесь.