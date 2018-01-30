Под Киевом задержан иностранец-вербовщик боевиков, фото и видео

Во вторник, 30 января, в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который вербовал боевиков в террористические организации.

Иностранца разыскивал Интерпол, его передали сотрудникам Нацполиции, говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"… прибыл в Киев рейсом из Анкары (столица Турции — Ред.)… сотрудники Госпогранслужбы установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки", — отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2017 года в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца, который вербовал украинок для занятия проституцией в Германии. Узнать больше об инциденте можно здесь.