В Красногоровке прогремел взрыв, детям оторвало пальцы

Во вторник вечером, 6 февраля, в Красногоровке Донецкой области взорвался неизвестный предмет, пострадали трое детей в возрасте 3, 9 и 14 лет, малыши получили тяжелые телесные повреждения.

Мальчику оторвало три пальца на левой руке, а маленькой девочке — палец на правой руке, также они получили повреждения внутренних органов, написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, старшая девочка сидела спиной к малышам… когда предмет взорвался, старшая девочка отделелась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени…", — отметил чиновник.

По его данным, все трое пострадавших попали в больницу, двое младших нуждаются в специализированной помощи детскому хирургу, специалист уже прибыл из Днепра.

Напомним, в конце декабря 2017 года в Сватовском районе Луганской области 11-летний мальчик пытался распилить боеприпас, прогремел взрыв, ребенку оторвало руку. Узнать больше об инциденте можно здесь.