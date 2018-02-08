В Харькове в доме обнаружили десятки пленников, фото

В Немышлянском районе Харькове правоохранители в одном из частных домов обнаружили 30 пленников, люди сообщили, что их удерживали насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.

Мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в жилье, говорится на сайте прокуратуры Харьковщины.

"По показаниям свидетелей, что сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах были решетки", — отметили в ведомстве.

Также к людям была приставлена охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицу больше года. "В подпольном центре изъяты медпрепараты, которые, по словам пленников, их насильно заставляли принимать", — добавили в прокуратуре.

Начато производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киевской области суд приговорил 46-летнего мужчину, который в 2015 году похитил человека и поместил его в гроб, к пяти годам лишения свободы. Узнать больше о преступлении можно здесь.