Страшная находка в петле на чердаке. В Одесской области малолетняя девочка свела счеты с жизнью

В селе Новоивановка Арцисзского района Одесской области мальчик нашел в петле на чердаке тело своей младшей десятилетней сестры.

По предварительным данным, ребенок совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В правоохранительных органах сообщили, что погибшая девочка росла в бедной семье, которая имела статус многодетной. В социальной службе данная семья числилась, как проблемная, с непростыми условиями проживания для детей.

Причины и обстоятельства самоубийства малолетней девочки выяснят в процессе следствия.

Напомним, аналогичная трагедия произошла в Запорожье. В декабре минувшего года ученица 9-го класса — 15-летняя девушка — из-за ссоры с парнем прыгнула с 14 этажа дома и погибла.