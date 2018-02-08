Наркоторговля и махинации с паспортами. Полиция задержала восьмерых чиновников Миграционной службы

Правоохранители разоблачили восьмерых должностных лиц Государственной миграционной службы Украины, по подозреваемых в отмывании денег и сбыте наркотических веществ.

Такое сообщение в четверг, 8 февраля, опубликовали представители пресс-службы Министерства внутренних дел Украины на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

В тексте отмечается, что чиновники из ДМС, вступив в сговор с частными фирмами, создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов.

"Кроме того, задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время восемь человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в тексте.

Как выяснило следствие, за изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня подозреваемые требовали у заказчика 3 тысячи гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тысяч гривен.

"Этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков разных видов", - отметили полицейские.

Напомним, ранее на крупной взятке в иностранной валюте "поймали" чиновника из Фонда гарантирования вкладов.