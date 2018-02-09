В Киеве мужчина зарезал знакомую скальпелем и избавился от тела

В Киеве мужчина в автомобиле во время ссоры смертельно ранил знакомую скальпелем в шею, вывез ее тело в Киевскую область и сбросил в канаву.

Погибла 49-летняя киевлянка, а злоумышленником оказался уроженец Киевщины, 1981 года рождения, он задержан, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"… во время общения мужчина рассказал, что он делал ремонт в квартире потерпевшей. Во время последней встречи в автомобиле между ними возник конфликт из-за кражи денег, который перерос в потасовку", — отметили в ведомстве.

Начальник ГУ Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что "во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину, а когда понял, что она умерла, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Киевскую область, выбросил в канаву".

"В содеянном злоумышленник сознался. В его автомобиле изъяли вещественные доказательства", — добавил главный коп Киева. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщилось, что в Киеве правоохранители раскрыли жуткое убийство 65-летнего местного жителя — его забили до смерти гантелью и замуровали тело в бетоне. Узнать больше о преступлении можно здесь.