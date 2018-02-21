СМИ узнали подробности поиска тела студентки-иностранки в Днепре

Во вторник, 20 февраля, в Киеве спасатели продолжали искать в Днепре тело бывшей студентки первого курса Национального медицинского университета им. Александра Богомольца, иностранки Мукаддас Насырлаевой.

Поисковые работы начались 17 числа, водолазы уже обследовали более 100 гектаров акватории реки, говорится на странице в Facebook Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины в столице.

По данным источника "Сегодня", в понедельник — 19 февраля, в районе причала Нижние сады-2 (Осокорки, находится напротив острова Водников) один из сотрудников охранной фирмы обнаружил в воде рядом с берегом рюкзак девушки и вызвал полицию. Позже участок обследовали водолазы, но тело не нашли.

Напомним, Мукаддас Насырлаева — гражданка Туркменистана 1999 года рождения — в конце января в Киеве прыгнула с моста Патона якобы после встречи с заместителем декана университета им. Александра Богомольца по работе с иностранными студентами Татьяной Тимохиной, ее уже отстранили от исполнения обязанностей.