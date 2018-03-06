Смерть восьми людей под Житомиром: фото и видео с места трагедии

В Бердичеве (находится под Житомиром) по факту смерти в доме восьми человек начато производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для выяснения причинах кончины людей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области и опубликовали фото с места трагедии.

Установлено, что погибли отец, 1966 г. р. и мать, 1970 г. р., их сын, 1990 г. р. и его девушка, 1997 г. р ., их дочь, 1995 г. р. и ее двое детей — мальчик, 2014 г. р. и девочка, 2017 г.р ., а также знакомая семьи (бывшая соседка), 1967 г. р.

Напомним, 5 марта в одном из частных домов Бердичева сотрудники правоохранители нашли мертвыми восемь человек. В жилье печное отопление, по предварительной версии, причиной смерти людей является отравление угарным газом.