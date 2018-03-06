На Львовщине женщина на работе канцелярским ножом перерезала себе шею

В понедельник утром, 5 марта, в Яворовском районе Львовской области на одном из предприятий сотрудница-львовянка на рабочем месте канцелярским ножом перерезала себе шею.

По предварительным данным, причиной попытки суицида стало отстранение женщины от работы в связи с пребыванием в нетрезвом состоянии, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Полицейские выяснили, что 31-летняя львовянка, находясь на рабочем месте, канцелярским ножом травмировала себе шею... Медики диагностировали у женщины резаную рану области шеи, алкогольное опьянение", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Издание "Вголос", ссылаясь на данные собственных источников, писало, что в селе Пидрясное Яворовского района на заводе Fujikura молодая женщина перерезала себе горло.

Ранее сообщалось, что в следственном изоляторе Днепра привязала простынь к решетке на окне камеры и повесилась Марина Меньшикова, которая в октябре 2016 года напала с молотком на участника АТО Константина Кравченко в Днепропетровском театре оперы и балета.