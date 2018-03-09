Во Львове водитель на джипе не разминулся со скорой и сбежал, бросив пострадавшего врача

В ночь на пятницу, 9 марта, во Львове столкнулись джип BMW и машина скорой помощи, пострадал врач, а водитель иномарки скрылся с места происшествия.

Авария случилась на проспекте Вячеслава Чорновила в 02:38, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"В результате столкновения врач бригады №1 скорой медицинской помощи, 1985 года рождения, получил травмы и в состоянии средней тяжести был госпитализирован... Причины и водитель автомобиля BMW — устанавливаются", — отметили в ведомстве.

Напомним, 6 марта в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичная и Институтская — возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.