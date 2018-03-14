Много ножевых ранений. На Киевщине у детсада убили бизнесвумен

В среду вечером, 13 марта, в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Женщина сама сообщила медикам о ранениях и потеряла сознание, она умерла в операционном отделении больницы, говорится на странице Главного управления Нацполиции в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"Погибшая — 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына", — отмечается в сообщении.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области убили мужчину и малолетнего ребенка, а также тяжело ранили беременную мать малыша, подозреваемый — ученик 11 класса Валентин Земцов, суд постановил взять его под стражу на время следствия.