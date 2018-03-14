Детали жуткой резни в Фастове: с 24 ножевыми ранениями женщина дошла до больницы

В городе Фастове Киевской области неизвестный напал с ножом на местную жительницу Лилию Гордееву.

Инцидент произошел в светлое время суток по дороге в детский сад, из которого женщина должна была забрать своего 3-летнего сына. Подробности сообщаются в сюжете ТСН.

С 24 ножевыми ранениями женщина самостоятельно добралась до больницы, однако спасти ее жизнь медикам не удалось. Врачи констатировали, что Лилия потеряла три литра крови. Злоумышленнику удалось скрыться.

"Это сделал не человек, это какой-то безумец просто в стадии психоза, аффекта. Ранения брюшной полости, грудной клетки, резаные ранения кистей, шеи", - рассказал главный врач районной больницы Андрей Герцен.

Знакомые Лилии рассказывают, что она жила в центре Фастова с 9-летней дочкой и 3-летним сыном, ее старший 20-летний сын учится в вузе Польше. На попечении женщины также была пожилая слабовидящая мать. Муж Лилии умер от отравления неизвестным веществом. Она самостоятельно занималась семейным бизнесом, одна воспитывала детей.

"Четыре года назад ее мужа отравили неизвестным веществом. Мужчины к ней не ходили, она детьми только занималась", - говорит председатель жилищного кооператива Ольга Кириченко.

Мотивов для преступления родственники и знакомые Лилии найти не могут. Уверяют, что ее бизнес был настолько незначительным, что и в этой сфере врагов она себе приобрести не могла.

"Какие могут быть деловые отношения, если у нее маленький магазинчик, где она торгует детскими вещами? Разве это стоит жизни человека? Это мама, которая зарабатывала честным трудом", - говорит подруга Татьяна Кузьменко.

В полиции констатировали, что уголовное дело уже возбуждено по статье об умышленном убийстве, которое предусматривает 15-летний срок или пожизненное заключение. Полиция ищет свидетелей и анализирует информацию с камер наружного видеонаблюдения.

Напомним, ранее в Павлограде Днепропетровской области суд постановил взять под стражу на время следствия ученика 11 класса Валентина Земцова, который убил мужчину и малолетнего ребенка, а также тяжело ранил беременную мать малыша.