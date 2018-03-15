Взрыв в Киеве. Задержан мужчина, бросивший гранату под авто копов

В ночь на четверг, 15 марта, в Деснянском районе Киева местный житель при задержании нарядом полицейских оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату.

В результате взрыва никто не пострадал, злоумышленник задержан, написал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"… в 03:00 в Деснянском районе (просп. Маяковского, 44а) при задержании нарядом патрульной полиции местного жителя Г., 1988 г. р., без постоянного места работы, последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась", — отметил он.

Ранее СМИ писали, что в Киеве на проспекте Маяковского на остановке общественного транспорта мужчина швырнул взрывное устройство в сотрудников полиции, было повреждено патрульное авто, торговый киоск и павильон.