"Не слышал, чтобы она кричала". Убийца многодетной матери на Киевщине дал показания в суде

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемый в кровавом убийстве одинокой матери троих детей в Фастове рассказал подробности совершенного преступления.

Несмотря на то, что дело слушали в закрытом для прессы режиме, однако участники процесса неофициально сообщили ТСН некоторые подробности.

В частности, главный подозреваемый рассказал, что напал на жертву со спины, сбил ее с ног, а затем начал наносить удары ножом уже лежащей женщине.

"Я не слышал, чтобы она кричала", — заявил Алексей Ермолович. На лице у этого человека гематома — след от удара, который нанесла Лилия Гордеева, когда пыталась защититься от нападавшего.

ТСН получила из зала суда эксклюзивное фото подозреваемого, ведь на открытой для прессы части заседания — оглашении решения — мужчина прятал свое лицо от камер и ни слова не сказал журналистам.

Напомним, вечером 13 марта в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, пострадавшая умерла. СМИ писали, что жертвой является Лилия Гордеева, удары ножом ей наносил 42-летний киевлянин.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю женщину-предпринимателя убили из-за бизнеса, который перешел к ней после смерти мужа.