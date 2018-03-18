На Буковине в снегу обнаружено тело замерзшего экс-депутата

В селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области утром 18 марта в снегу найден мертвым бывший депутат местного сельского совета семи созывов.

Мужчина не вернулся домой после бани, сообщает storozhynets.info.

По словам местных жителей, 71-летний экс-депутат пошел домой после бани, однако по пути, очевидно, споткнулся через ограду и упал в снег. Мужчина разбил лицо и так и не смог подняться с заснеженной земли.

По информации местного ресурса, погибший работал в школе и был активным участником жизни села в качестве депутата.

Обстоятельства инцидента на месте выясняет полиция. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, жуткое происшествие произошло ранее в Николаеве. На ветке дерева в парке местные жители обнаружили повешенным пожилого мужчину.