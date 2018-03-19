На Черниговщине накрыли банду, которая обчищала особняки

В Черниговской области правоохранители задержали банду, члены которой — пять ранее судимых жителей Чернигова и региона, обчищали исключительно особняки и элитные дачные домики на Черниговщине и Киевщине.

Злоумышленников задержали в Козелецком районе во время очередной попытки вывоза ценных вещей из жилья, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"В ходе санкционированных обысков дома у задержанных полиция изъяла более двухсот украденных вещей, которые они не успели реализовать. Полицейским понадобилось несколько грузовиков, чтобы вывезти все имущество. Кроме этого, полиция обнаружила… почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию", — отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что задержанная банда является только частью гораздо более многочисленной воровской шайки, которая на протяжении более двух лет проникала в дачные дома в двух соседних областях. Копы уже установили причастность разоблаченной группы злоумышленников более чем к двум десяткам подобных преступлений.

Начато производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса. "Решением суда подозреваемые арестованы", — подчеркнули в Нацполиции.

Ранее в Одесской области задержали четырех членов преступной группировки, которая "специализировалась" на похищении людей с целью требования выкупа, еще двое — объявлены в розыск, в состав банды входили выходцы с Кавказа.