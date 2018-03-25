Зверские убийства в Павлограде. Юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"

В Павлограде Днепропетровской области на протяжении многих лет местные власти и полиция покрывали действия 11-класника Валентина Земцова, обвиняемого в убийстве семьи своих соседей.

По данным юриста Анны Маляр, вот уже 10 лет жители Павлограда, не могут привлечь к ответственности подростка, потому что его мать — глава суда, а отец — предприниматель.

Как утверждают местные жители, недавнее убийство мужчины, 4-летнего ребенка и покушение на беременную женщину — не первый случай агрессии 11-классника, однако до этого его удавалось покрывать. Говорится об изнасилованиях детей и телесных повреждениях.

Есть подозрения в том, что подростка пытаются прикрыть и в этот раз. В этом подозревают местную власть, полицию и директора школы, в которой учился Земцов, написала Маляр в Facebook.

Напомним, правоохранители установили, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний юноша пришел в дом соседей, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему сыну. После расправы над семьей парень скрылся с места преступления. В поисках злоумышленника был задействован весь личный состав Павлоградского отдела полиции.